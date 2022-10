Lali Espósito protagonizó un fuerte momento en TV al cruzar a un televidente: "Sos el ejemplo de un acosador"

Lali Espósito dio una contundente lección de respeto hacia las mujeres, cuando se horrorizó por el pedido de consejo que español le pidió para enamorar a una vecina.

"Sos el más claro ejemplo de lo que ese ser un acosador", repudió la cantante en El Hormiguero, el exitoso programa de Pablo Motos en Antena 3.

Instantes antes, el conductor había leído el mensaje de uno de sus televidentes pidiéndole la ayuda a Lali: "Estoy enamorado de mi vecina Blanca, ¿qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio, por eso no sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl".

Con gesto serio, la protagonista de Sky Rojo argumentó: "Él mismo cuenta que invita a salir a su vecina, que ella le dice que no, y llega al punto denunciarlo".

"O sea, eso llega a la Justicia, se jacta de haber ganado el juicio, y no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres, y de pronto le insiste otra vez en salir. Buena onda pone al final…", cerró Lali Espósito con gesto espantado.

LALI ESPÓSITO DE PLANTÓ EN DEFENSA DE LAS MUJERES

Más tarde, Lali Espósito continuó explicando con vehemencia por qué el caso que presentó el español que le pidió ayuda para seducir a una mujer era clarificador.

"Este es un claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Está buenísimo que les niñes que están del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia, que es el gesto de insistirle a alguien", enfatizo.

Aunque luego Lali Espósito concluyó con su valioso consejo a Raúl, que aplica a cualquera en la misma situación: "Querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte. No es no".