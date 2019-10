Lali Espósito habló de las acusaciones contra Axel: "No hay que mezclar lo de Tini con lo de la periodista"

Semanas atrás, Axel estuvo en el ojo de la tormenta luego de una aparentemente incómoda situación con Tini Stoessel durante un móvil con La peña de Morfi. Luego, la periodista de ¡Hola! Argentina y panelista de Pampita Online Paula Galloni contó un supuesto acoso del cantante durante una entrevista.

"Tenía 19 años y volví a casa llorando. Yo no fui ni violada ni abusada, está bueno aclararlo porque no me quiero victimizar. Fue una situación de acoso laboral. Si hay una persona que se comporta de mala manera con chicas jóvenes, está bueno que se corte”, relató la periodista, que trabajaba en la revista Pronto por aquel entonces.

Lali Espósito fue una de las participantes del móvil que desató la polémica y, en su regreso al país, habló de las acusaciones. “Yo, Mariana Espósito, lo que puedo decir es que estábamos haciendo el móvil y tengo la mejor con Axel, con Tini y con Luciano (Pereyra), quienes estábamos en plano”, comenzó la cantante y actriz, en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana.

"Si alguien se sintió incómoda tiene el derecho de denunciarlo, de decir ‘esto no me gustó’. De lo de Tini y Axel no tengo nada para decir. Si realmente no hubo mala intención de nadie, es un bajón para ambas partes". G-plus

“No sé en qué momento fue, realmente no estaba viendo cosas pequeñas como un abrazo en una situación tan movida. Lo que siempre digo es que si alguien se sintió incómoda tiene el derecho de denunciarlo, de decir ‘esto no me gustó’. De esta situación no tengo nada para decir porque ya hablaron los protagonistas. Si realmente no hubo mala intención de nadie, es un bajón para ambas partes”, continuó Lali.

Sin embargo, la estrella pop hizo una clara diferenciación. “Pero no hay que mezclar, una cosa es una persona que dice ‘yo no me sentí mal, no pasa nada’ con alguien que dice si. Una cosa es lo que le pasó a Tini y otra es lo que le pasó a la periodista. Cada uno tiene su manera de sobrellevar las cosas”, concluyó la cantante.