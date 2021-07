Lali Espósito, conmovida hasta las lágrimas tras negarle su voto a un joven talento de 19 años en La Voz Argentina: "Destruida"

Los participantes de La Voz Argentina llegan a sus presentaciones asesorados por un coach que les da a elegir una serie de temas con los que puedan tener oportunidad de hacer que los exigentes jurados presionen sus botones rojos. Sin embargo, los nervios de algunos participantes o bien algún fallo de criterio juegan una mala pasada y entonces sus talentos se quedan inéditos para el público.

Es lo que estuvo cerca de ocurrirle a Ignacio Sagalá, un cordobés que llegó al escenario de La Voz para interpretar Los sonidos del silencio de Simon & Garfunkel frente a Soledad, Lali Espósito, Ricardo Montaner y Mau y Ricky sin mucha fortuna. Sin embargo, cuando los jurados se dieron vuelta se dieron cuenta, con solo verlo, que se encontraban frente a un verdadero prodigio de la música que con solo 19 años fue capaz de una destreza vocal inigualable.

“¡Ay, qué joven!”, dijo Lali Espósito, en tanto que Soledad Pastorutti señaló: “Yo ya me arrepentí de no votar”. Mauricio Montaner se sentía tan apenado de dejar pasar a semejante talento que le dio la oportunidad a Ignacio de cantar Hello de Adele, su vocalista preferida, y ahí el arrepentimiento fue generalizado entre los jurados.

Ante tamaña demostración, todos los jueces optaron por pedirle disculpas al cordobés, que tendrá una nueva oportunidad en breve, aunque Lali Espósito no pudo aguantar la emoción y se retiró aduciendo que se encontraba “destruída”. “En un momento, tuve una especie de intuición en la que me tenía que dar vuelta y no lo hice, y eso me mató. Es muy bonito lo que pasó con Ignacio, creo que es un gran ejemplo de muchas cosas, y me quiero matar que no lo elegí”, cerró la jurado.