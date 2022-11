L-Gante, pícaro con Marcelo Tinelli sobre su romance con Wanda Nara: "Estoy bien de la salud sentimental"

Tras varias semanas de ausencia debido a sus múltiples compromisos, L-Gante regresó a Canta Conmigo Ahora de improviso y sorprendió a Marcelo Tinelli con sus punzantes definiciones sobre la nueva temporada del ciclo y su supuesto romance con Wanda Nara.

“Señores, acaba de llegar al estudio, pero no como participante del jurado. Fuerte el aplauso para el señor L-Gante”, dijo el conductor. “Buenas, buenas, esta vez vine de visita”, se excusó el ex de Tamara Báez, de impecable gorrita blanca, mientras saludaba a Tinelli.

“La nueva temporada, tenía que venir a chequear”, explicó L-Gante sobre su intrigante presencia en el estudio. “¿En el próximo programa lo puedo invitar a que se siente como jurado?”, preguntó Tinelli, y obtuvo una respuesta positiva del cantante.

Más sobre este tema L-Gante se habría enojado con Wanda Nara por su viaje con Mauro Icardi a Maldivas y por la reconciliación

L-ANTE HABLÓ SOBRE SU PRESENTE AMOROSO EN CANTA CONMIGO AHORA

L-Gante reveló que fue especialmente a ver brillar a sus amigos Jano Piccardo (esposo de la jurado Sofi de Blas) y Zeta Katzman que hacían su dúo esa noche. “En la próxima quiero que esté, porque va a venir su amiga Lourdes, va a cantar”, le aconsejó el conductor.

“¿Su vida bien? Porque hace mucho que no nos vemos, mucho que no hablamos”, le preguntó Marcelo. “He estado de gira, de shows, ocupándome de mi vida también, tranquilo”, se excusó L-Gante, y entonces el conductor quiso ir más a fondo: “¿El corazón bien?”, insistió.

“Bien. Bien del corazón, bien de la salud sentimental, todo”, dijo L-Gante “con carpa” para evitar toda referencia a su supuesto romance con Wanda Nara. “Te quiero mucho. Está muy bien de las coronarias, es importante”, cerró Tinelli mientras se acercaba a su amigo a saludarlo.