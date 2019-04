A casi dos años de separarse de Sergio "Kun" Agüero, futbolista con quien estuvo en pareja cinco años, Karina La Princesita transita un nuevo presente sentimental y profesional, al integrar por primera vez las filas del Bailando.

En el marco de la foto del certamen, la cantante dialogó con Siempre Show, por Ciudad Magazine, de su debut en el programa de Marcelo Tinelli y no eludió las preguntas referidas a su ex, vinculado sentimentalmente con Tini Stoessel, quien concluyó su noviazgo de dos años con el español Pepe Barroso Silva, en diciembre pasado.

"No opino, soy muy ubicada... No es un tema que me incumba y si doy una opinión, lo haría en privado, en la tele no. No tiene nada que ver". G-plus

"¿Estás al tanto de la relación de Tini y el Kun Agüero? En la pista siempre el tema de los ex es un tema recurrente...", le consultaron. Cautelosa con sus palabras, Karina respondió: "Es algo que dije 'calculo que me lo preguntarán'. Yo soy muy respetuosa, no he hablado en el momento que me separé, nadie sabe por qué y menos voy a dar una opinión si está de novio o no. Es un tema de él y lo respeto".

Pese a su discreción, no pudo eludir la repregunta: “¿Pero te gusta la pareja?”. Sin intención de ampliar, agregó: "No opino, no corresponde. Yo soy muy ubicada. Si bien la pregunta me parece ubicada, porque es 'parte de', lo que no me resultaría ubicado es mi respuesta respecto a eso. Una ex no se tiene que meter. Si sos una ex ubicada tenés que respetar. No es un tema que me incumba y si doy una opinión, lo haría en privado, en la tele no, no tiene nada que ver”.