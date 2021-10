Karina la Princesita, muy irónica ante las acusaciones de "agresiva" de Yanina Latorre: "El muerto se ríe del degollado"

El durísimo cruce que mantuvieron en La Academia Yanina Latorre y Karina La Princesita terminó de detonar una situación que se le hacía insostenible a la cantante, razón por la cual renunció al ciclo de Marcelo Tinelli. En La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine) repasaron las declaraciones de la panelista de LAM sobre la supuesta “agresividad” de la vocalista, que señaló que le causaba mucha gracia de quién venían esas palabras.

“Dijo Yanina que fueron agresivas, vos y tu mamá”, le dijo el cronista de La Previa a Karina a su salida del escenario de La Academia. “Esto es un circo. Si Yanina Latorre habla de agresividad me dan ganas de no contestar nada, me da un poco de risa nada más. El muerto se ríe del degollado”, lanzó Karina, a pura ironía.

“Yo no soy agresiva, yo soy artista y me molesta mucho… Yo estoy acá para brindar arte, no con mi talento, porque tal vez mi talento es diminuto, pero trayendo acá a la pista talento, show, cosas nuevas en todo momento”, se defendió Karina la Princesita de las acusaciones de Yanina Latorre.

“Ayer nos caímos de la cinta de un metro y medio, me caí yo, me rompí toda, y sin embargo uno está como si el programa fuera un show propio. Entiendo que a Ángel y a Pampita no les haya gustado, y que me pongan un cero pero están Lito Vitale y dos bailarines de tango profesionales (…), asi que un poco de respeto que no está acá para hacer quilombo sino arte. Así que boludeces, no”, concluyó Karina la Princesita.