Karina la Princesita le hizo una firme advertencia a su novio: "No me gusta que estén con otras a la par mía"

A siete meses de apostar al amor del músico Nicolás Furman, Karina la Princesita fue a La Academia para cumplir con el tercer ritmo de la competencia y Ángel de Brito aprovechó la presencia del caballero para hacerle una inquietante pregunta a la cantante, que fue respondida con una firme advertencia.

"¡Qué bueno que lo trajiste a Furman! Hace un año que estamos hablando de él. ¿Sé porta bien, Karina?", le consultó el periodista y jurado del show. Con una risa nerviosa, La Princesita le respondió: "Súper, por ahora". Y acto seguido hizo una concreta aclaración, con Nico mirándola a pocos metros: "Si se porta mal, ya está avisado que no hay chance, no hay dos oportunidades. Es una y ya".

Interesado en las reglas de la pareja, Marcelo Tinelli acotó: "¿La infidelidad no la tiene permitida?". Firme en su negativa, Karina señaló: "Yo no soy del poliamor. Lo respeto, pero no lo elijo".

Luego, el conductor le pasó la pelota a Furman: "¿Vos dejás que ella tenga un permitido?". Cortito y al pie, el músico contestó: "No".

Cerrando el debate íntimo, Ángel de Brito apuntó, picante: "¿Sos muy celosa, Karina? Por la advertencia, digo. ¿Tuviste alguna pareja infiel?". Con una risa pícara, Karina la Princesita finalizó el tema sin ahondar en detalles: "No soy celosa, pero no me gusta que estén con otras a la par mía. Sí, tuve (parejas infieles)".