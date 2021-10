Karina la Princesita se hartó de que la vinculen con Kun Agüero tras el comentario que le hizo a Lali Espósito: "¡Me separé hace 800 mil años!"

Karina La Princesita explicó con visible hartazgo que su reacción en redes, que fue asociada a su expareja Kun Agüero, no fue en alusión a él ni al pícaro comentario ni al like que el futbolista le dejó a Lali Espósito en un posteo.

"Bueeee. Es un volver a vivir. No cambia más, tan obvio y tan boludo", decía el tweet de Dani Burmester al que la cantante de cumbia respondió con emojis de caritas llorando de risa, casi en simultáneo a que el Kun le dedicara un mensaje a Lali en redes diciendo "Bueeee".

Molesta por ser relacionada al accionar de Agüero en Instagram, de quien se separó en 2017, Karina La Princesita le dio una nota a LAM en la que no sólo aclaró los tantos, sino que dejó en evidencia que guarda picantes secretos sobre su pasada relación con el futbolista, del que no quiere ni hablar.

"Yo soy una persona que si hubiese querido tener prensa con estas cosas, ¿sabés la cantidad de cosas que hubiese podido contar? Vi un comentario de una amiga mía, no fue que vi un comentario en redes y me colgué". G-plus

El fuerte descargo de Karina en nota con la notera de LAM

LAM: -Estuviste un poco picante en redes con esos emojis que pusiste cuando arrobaron lo del Kun Agüero. ¿Nos querés contar qué pasó?

Karina: -Sí, claro. Yo soy una persona que si hubiese querido tener prensa con estas cosas, ¿sabés la cantidad de cosas que hubiese podido contar? Yo, justamente, no soy de ese estilo de persona. Vi un comentario de una amiga mía, no fue que vi un comentario en redes y me colgué. Es una amiga mía que constantemente pone cosas sobre sus malas experiencias amorosas y yo no sabía que tenían registrada esa frase, como que era de él. Me parece que no. Yo vivo diciendo "bueee" y no estaba ni enterada de lo que pasaba.

"Imaginate que yo me separé hace 800 mil años, ni tengo idea si tuvo un hijo. No me interesa tampoco. Tal vez, en aquel momento, cuando me separé, sí me fijaba. Hoy no". G-plus

LAM: -Era por lo de Lali...

Karina: -Imaginate que yo me separé hace 800 mil años, ni tengo idea si tuvo un hijo. No me interesa tampoco. Tal vez, en aquel momento, cuando me separé, sí me fijaba. Hoy no. Estoy enamorada, estoy bien. Pero cuando me dí cuenta lo que era, dije 'uy, la puta madre. ¿Por qué me meto en esto?'. Fue sin querer. La gente tiene que relajar un poco más porque se hacen una gran película de que alguien, después de 20 años de haberse peleado sigue sin soltar. Es una boludez. No es mi caso.