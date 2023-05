Karina La Princesita habló del delicado momento que atraviesa: "Me levanté de la cama después de muchos días"

Karina La Princesita preocupó a sus seguidores al contar que está atravesando un delicado momento. Sin embargo, remarcó la importancia de identificar lo que uno siente, levantarse y seguir como se pueda.

"Me levanté de la cama después de muchos días. Nada, no me voy a sentir culpable por haberme sentido mal. Lo importante es levantarse y seguir", reflexionó la cantante en Twitter, a corazón abierto.

Este contundente mensaje se dio a cuatro meses de que Karina admitiera que atraviesa desde hace años una fuerte depresión. Y de aclarar que es tan importante cuidar la salud mental como la física.

KARINA LA PRINCESITA HABLÓ DE LA DEPRESIÓN Y CÓMO AFECTA SU DÍA A DÍA

“Los mensajes boludos de ‘tenés una hija, tenés un trabajo y sos re exitosa’ no tienen nada que ver. Es otra cosa”, puntualizó la artista, sobre algunas de las frases contraproducentes que se dicen en este tipo de casos.

Karina contó que hoy está acompañada por un psicólogo y un psiquiatra en un proceso de sanación. “Es como la salud física. Si vos tenés algo y no lo controlás eso se torna algo más grave. La salud mental es lo mismo. Hay que ocuparse porque sino te ocupás te puede llevar a una gran depresión”, señaló.