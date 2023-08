La ingenuidad y sinceridad con que habla Karina Jelinek (36) la lleva a protagonizar graciosos enriedos, e incluso le pone siempre buena onda a sus polémicas. Así, Karina pasó de estar enganchadísima con el funcionario bonaerense Alberto Czernikowski (27), a separarse por las mismas razones que había caída rendida a sus pies. Es decir, que son de mundos diferentes.

Pasada esa cuestión, de regreso a la soltería y a su histriónico rol de panelista en La Jaula de la Moda, Jelinek confesó el particular y reciente encuentro que tuvo con Benjamín Vicuña (38) y la China Suárez (25) en Estados Unidos: “Una vez me lo encontré en Miami, desayunando en el Hotel Faena. Yo estaba con Majo Martino, mi amiga, y él estaba con la China. Y miraba y se daba vuelta, miraba y se daba vuelta. Majo me decía ‘¿qué te tiene que estar mirando si está con la novia?’. ¡Sos mirón atrevido, eh!".

Instalado el debate sobre el hecho, en las redes sociales se planteó la duda sobre quién era más linda, si Karina o la China. Entonces, ante la consulta de la cuenta de Twitter del sitio Ratingcero.com, Jelinek se despachó con un halago a la joven protagonista de Los padecientes: "Ella es bella y no hay competencia en ningún sentido, solo conté una anécdota divertida! Hacen muy linda pareja".

Ella es bella y no hay competencia en ningún sentido, solo conté una anécdota divertida! Hacen muy linda pareja 💋@ratingcero https://t.co/rxs1aKqahr — Olga Karina Jelinek (@Karijelinek) 28 de abril de 2017

