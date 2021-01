Karina Iavícoli arrinconó a Nicole Neumann con preguntas amorosas sin filtro: "¿Hay un 'tipo' en tu vida? ¿Estás con tu abogado?"

A cuatro años de separarse de Fabián Cubero, Nicole Neumann sostiene la firme decisión de no volver a exponer en los medios sus asuntos del corazón, ni revelar su estado "civil", tras sus pasados noviazgos con Facundo Moyano y Matías Tassín.

Pese a conocer la tajante postura de la modelo, Karina Iavícoli arrinconó a su compañera de Nosotros a la Mañana con una seguidilla de pícaras preguntas amorosas, luego de una semana en la que sus idas y vueltas fueron noticia.

El intenso mano a mano:

Karina: -¿Quería preguntarte si te parece buenmozo Cachete Sierra?

Nicole: -Está muy bien. No sé si es mi tipo, quizás. Bueno, últimamente no sé cuál es mi tipo. Pero está muy bien. Yo he pasado por todo 'tipo'. A esta altura de mi vida tengo muchas exigencias, ya no me conformo. Tengo todas las exigencias que no tuve en mi vida.

Karina: -¿Y hay un tipo ahora en tu vida? ¡Para mí está enamorada y no lo dice!

Nicole: -(Decir) enamorada es un montón. Como siempre digo, estoy enamorada de la vida y me encanta vivir enamorada, amo el estado de enamoramiento.

Sandra Borghi: -¿Estás en pareja?

Karina: -¡Para mí sí!

Nicole: -Yo no hablo de mi vida privada, no me van a hacer pisar el palito. No voy a decir nada.

Karina: -¿Está con alguien, está con alguien! ¿Estás con tu abogado, Gonzalo Gamarra?

Nicole: -Sí, también estoy con Rafa (Cúneo) Libarona. ¡No se ya cuántos me metieron en el año! Yo no digo ni sí, ni no, ni blanco ni negro. Yo no hablo más de mi vida.

Karina: -Cuando estés muerta de amor, ¿no vas a decir 'es este'?

Nicole: -No, no. Estoy cerrada a comentar sobre el amor.