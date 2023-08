A pocos días de debutar en La Academia de ShowMatch, Karina La Princesita se refirió en una entrevista radial a sus proyectos laborales, como a su felicidad como madre de Sol, su hija con El Polaco. Sin embargo, en tren de confesiones, la cantante se abrió a contar el amargo episodio que vivió a comienzos de su carrera cuando quedó embarazada.

“Lo que más me dolió fue quedarme sola embarazada. Nuestro trabajo implica quedarse sola en hoteles”, rememoró, en Agarrate Catalina (La Once Diez). “En aquel momento pasaba que a la artista mujer le costaba más ser aceptada por las propias mujeres”, contó la artista.

“Como en ese momento el padre de Sol era un artista que estaba saliendo, que le iba bien, me acuerdo que cuando dijeron en televisión que estaba embarazada toda la tribuna empezó a gritarme 'pu...' a coro. La noticia que se dio en vez de ser alegría comenzó siendo bastante fuerte. Fue en Pasión de Sábado, yo les dije que no lo digan, que no hacía falta que me hagan ir... pero no me hicieron caso”, se lamentó.

“Me hicieron ir aunque no quería y pasó lo que yo temía, con ataque de nervios. Arranqué mal la cosa”, cerró Karina La Princesita, sobre aquel desagradable momento.