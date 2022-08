El jurado de Canta Conmigo Ahora lloró con una participante no vidente y Marcelo Tinelli invitó a su novio a competir

Flor Álvarez (27), una artista no vidente proveniente de Córdoba, conmovió hasta las lágrimas a los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora por su gran voluntad y perseverancia, pero por sobre todas las cosas por su enorme talento como vocalista.

Flor trabaja como cantante en la peatonal de la ciudad de Córdoba y enseña musicografía Braille. “Soy ciega de nacimiento, y pienso que eso no me dificultó en nada. Vivo con mi pareja, también ciego, y estoy esperando a mi primer bebé”, contó la joven en su presentación.

“Creo que voy a poder ser mamá. Siempre pudo con todo así que esto va a ser una gran experiencia”, agregó Flor, que en el escenario entonó las estrofas de Brindis, de Soledad Pastorutti.

FLOR ÁLVAREZ Y SU NOVIO SE GANARON EL CORAZÓN DEL JURADO DE CANTA CONMIGO AHORA

Mientras las lágrimas del jurado corrían por sus mejillas durante y tras la presentación de Flor, Marcelo llamó a la pareja de la joven, Lucas (33), al escenario para que demuestren juntos su talento. “No entiendo bien qué hago acá”, dijo el muchacho, y Marcelo le respondió: “Yo muchas veces pienso lo mismo”.

“Hacemos música juntos, nos conocimos a través de la música. Compartimos grupos de cantantes ciegos y no ciegos. A partir de eso, yo fui primero su fan y después su novio”, contó Lucas.

“Basta de llorar. Me mató desde que entró y empezó a hablar sentí una energía hermosa. Estuviste hermosa”, dijo Melina del Piano. “Si me ven el cabello más alto es porque me ericé desde los pies a la cabeza”, adujo el Puma, que confesó que estuvo emocionado “hasta el llanto”.

MARCELO TINELLI CONVOCÓ A LUCAS, EL NOVIO DE FLOR ÁLVAREZ PARA QUE COMPITA EN CANTA CONMIGO AHORA

Flor y Lucas cantaron las estrofas de Destino o Casualidad de Melendi, y cautivaron no solo a Marcelo Tinelli sino también al jurado, cuyos integrantes ya no podían ocultar sus lágrimas.

Marcelo pidió el puntaje de Flor, que dio 90 y la ubicó como tercera en el podio de la noche, por lo que concentró sus esfuerzos en lograr que Lucas se convierta en participante de Canta Conmigo Ahora, y le dio cinco segundos para que se decida.

“Es la parte en la que te copio a ves y te digo ‘lo sabremos después de la pausa’”, dijo Lucas que le pidió su opinión a Flor, y ante el visto bueno de ella, no tuvo más remedio que aceptar. “Bueno, vamos, vamos, sí. Adelante”, dijo el joven, para alivio del conductor.