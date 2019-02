La semana pasada Julieta Prandi (37) dejó de lado los rodeos y ante la consulta de Ciudad se hizo cargo de los rumores y admitió su crisis con Claudio Contardi (50). “Sí, me separé”, blanqueó la modelo, que se casó con el empresario en 2011 (luego de casi seis años de noviazgo), con quien fue madre de Mateo (8) y Rocco (3).

A la hora de explicar los motivos de la ruptura, Prandi resumió con diplomacia: “No nos elegimos más como pareja”.

Sin embargo, el jueves por la tarde Ángel de Brito publicó en Twitter una selfie de Julieta sonriente compartiendo una mesa de bar junto a un misterioso y apuesto muchacho de barba, y con mucha picardía el periodista acompañó la imagen con varios corazones. Ante la consulta de Ciudad sobre una posible nueva relación amorosa, Julieta se sinceró sobre el tema.

"La idea no era hablar de mi vida ni de mi separación porque tengo dos hijos a los cuales adoro, respeto y priorizo por sobre todas las cosas. Pero viendo que van a empezar a publicar lo que quieran de mi vida, les cuento que con Claudio estamos separados desde marzo de 2018, bajo el mismo techo", afirmó de forma sorpresiva la modelo dejando la foto de la polémica en un lejano segundo plano.

-¿Quién tomó la decisión de separarse?

-La tomé yo de forma unilateral, y en diciembre presenté mi demanda de divorcio también de forma unilateral.

-¿Te quedaste en el hogar familiar con tus hijos?

-No. Me fui yo de la casa porque no me parecía seguir bajo el mismo techo transitando un divorcio. Sobre todo pensando en los nenes. Todo lo demás está con abogados.

-Entonces, ¿con quién están los nenes?

-Los nenes están unos días conmigo y otros con su papá, pero está todo en manos de la Justicia.

-¿Seguís sosteniendo que la causa de la separación es que ya no se eligen como pareja?

-No nos elegimos más como pareja y se acabó el amor. La decisión fue mía, pero no me interesa abrir la puerta para que se metan en mi intimidad y la de mi familia.

-¿El hombre de la foto es tu nueva pareja?

-Tengo muchísimos amigos, quizá se vayan a divertir mucho publicando fotos con todos mis amigos hasta que yo encuentre a mi pareja.

-¿De cuándo es la foto?

-Es vieja, debe tener como 48 semanas de antigüedad. En esa foto tengo el pelo largo... De hecho, en diciembre me corté el pelo y en ahí está largo.

-¿En qué quedó tu proyecto de abrir una agencia de modelos?

-Con todo este tema no la pude terminar de armar, pero no descarto hacerlo pronto. Y aclaro que va a ser en Buenos Aires, no en Madrid como se dijo.