Julieta Prandi defendió a Pampita tras las críticas a García Moritán: "Déjenla en paz; es un deporte pegarle"

Julieta Prandi miró a cámara y bancó con firmeza a Pampita, quien esta semana se convirtió en noticia por el fuerte cruce que protagonizó Roberto García Moritán con Malena Pichot.

"¡Déjenla en paz!", expresó Julieta en Es por ahí, luego de que Pichot minimizara la labor política de Roberto y deslizara que se casó con la modelo por conveniencia.

En ese marco, Guido Zaffora agregó: "Yo hablé con Pampita, pero me dijo que no se quiere meter en esto, que no tiene nada que decir”.

Y subrayó: "Ella apoya a García Moritán en la política desde un lugar más anónimo. Y también quiero decir que se habló de una separación de Pampita y Roberto, pero no están separados. Están muy bien. Es una pareja que siempre está en el centro de la polémica".

JULIETA PRANDI DEFENDIÓ A PAMPITA

"Es como un deporte pegarle. Pegarle a Pampita les rinde a todos. Pero basta, ¡déjenla un poco en paz!", dijo la modelo y conductora, empatizando con su colega.

"Además de ser una mujer pública, es la mujer, la compañera (de Roberto). Es obvio que lo va a defender y va a tener una opinión formada sobre el tema", concluyó Julieta Prandi.