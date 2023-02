Julieta Poggio encaró a Camila por su estrecha relación con Alfa en Gran Hermano

Julieta Poggio le soltó la mano a Walter "Alfa" Santiago luego de su fuerte pelea con Romina Uhrig y puso en alerta a Camila Lattanzio, preocupada por la relación que tienen en Gran Hermano.

La modelo le dijo a su compañera que Alfa la ve como una mujer, con la que tendría algo afuera del reality y que no la ve como una hija, como alguna vez le dijo.

JULIETA POGGIO ENCARÓ A CAMILA POR SU RELACIÓN CON ALFA

Camila: -Yo a Alfa lo veo en un modo paterno. Nunca lo podría ver en otro ambiente.

Julieta: -Ahí está el problema.

Camila: -Con Alfa ya lo aclaramos.

Julieta: -No, boluda. Vos lo aclaraste.

"En una fiesta, Alfa dijo que estaría con vos afuera de la casa", le dijo Julieta a Camila. G-plus

Camila: -Él también lo ve así.

Julieta: -Él dijo algo, una vez, y una vez que lo dijo…

Camila: -¿Qué dijo?

Julieta: -Que afuera estaría con vos.

Camila: -Yo no, chicas.

Julieta: -Ya sé que vos no. Pero a mí no me gustaría que lo digan de mí.

Camila: -Mi novio más grande tenía 25 años.

"Yo a Alfa lo veo como un padre", le respondió Camila, desconfiando de las intenciones de Poggio. G-plus

Julieta: -Ya sé. No te lo digo por vos. Te lo digo porque me parece que lo tenías que saber.

Camila: -Al principio, él me lo dijo. Y yo se lo aclaré muy bien. 'No, Alfa'.

Daniela: -Esto fue hace poquito.

Julieta: -Fue hace dos fiestas.

Camila: -Sí, hace dos fiestas yo me enteré de que ustedes estaban sospechando si yo saldría con él.

Julieta: -No fue esa la sospecha. Fue ese comentario. Y te lo quería decir para que lo sepas y para que veas cómo te sentís con eso. Yo no me sentiría cómoda si alguien dice eso de mí.

Camila: -Vamos a ver qué dice. Pero gracias por avisarme, Ju. (y se va del cuarto)

Romina: -Te pensás que no se da cuenta que Alfa gusta de ella. ¡Por favor, chicas!

Julieta: -Lo negó todo

Romina: -Cami es más viva que todas nosotras juntas.

Julieta: -A mí me gustaría que me lo digan. Una cosa es pensar algo y otra cosa es que te digan un hecho que pasó. Capaz eso te hace abrir los ojos, un poco.