Julieta Poggio cruzó a quienes afirman que se hizo un retoque estético en el rostro

Juli Poggio regresó a su casa tras haber desfilado en un evento e, indignada, hizo un fuerte descargo a través de sus stories de Instagram.

Luego de haberles agradecido a sus fans que siempre le mandan "buenas vibras" antes de ir a un evento, se mostró indignada por la gran cantidad de personas que le pidieron que deje de hacerse retoques estéticos en el rostro.

Juli compartió una foto de sus labios hinchadísimos y afirmó que, luego de haberse enfermado, tuvo una reacción alérgica, por eso su nariz y boca lucen diferente. Cansada, pidió que dejen de opinar públicamente de cómo lucen las personas.

JULIETA POGGIO AFIRMÓ QUE NO SE HIZO RETOQUES ESTÉTICOS EN EL ROSTRO

"Hoy me levanté enferma, estuve con bajas defensas, fiebre y anginas. Hoy, cuando me levanté, tenía una reacción alérgica por estrés, ansiedad, por cosas que son difíciles de manejar a los 21 años. Estoy con estos antibióticos porque a la mañana tenía toda la boca hinchada, tenía como una bola, la nariz hinchadísima también".

"Estuve toda la mañana en el hospital y me inyectaron antialérgicos en el cucu. Y bueno, en el evento todos diciéndome que no me toque más la cara ni me ponga labios. Del otro lado de la pantalla, hay personas que pasan por cosas feas y difíciles... ".

"Todos nos enfermamos, todos tenemos días difíciles, fue muy feo lo que me pasó, me asusté mucho. En esta cuenta, prevalecen las buenas vibras; deseo menos odio y más amor en el mundo...", cerró, contundente.