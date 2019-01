El último fin de semana, Fede Bal fue retratado infraganti en un boliche de Mar del Plata, a los besos con la actriz e instagramer Juli Bartolomé.

En Los Ángeles de la Mañana mostraron fotos y videos de Fede súper apasionado con Bartolomé, una joven actriz que realizó participaciones en ficciones como 100 días para enamorarse y Cuéntame cómo pasó.

¿El dato llamativo de este romance? Juli… ¡es amiga de Barbie Vélez! Al menos hasta junio de 2018, las jóvenes intercambiaban cariñosos mensajes en Twitter y el último diálogo público entre ellas data del 23 de ese mes. De hecho, ambas se siguen en esa redo social y en Instagram.

“Con @barvelez me siento un pibe goma, yo la amo y ella no me da pelota y cuando no le doy pelota, vuelve y reclama amor jajajajajaaja. Creo que no quiero ir a su cumpleaños (diez años tenía) jajajaajaj diario íntimo flashaba”, reza un tweet que Juli le dedicó a Barbie el 19 de junio. La hija de Nazarena Vélez le respondió con humor: “Jajajajajaja te quiero tanto, taradaaaa”.

Pero esa no fue la única demostración de cariño ya que a lo largo de 2017 las chicas mantuvieron varios idas y vueltas.

En uno de ellos, Bartolomé le decía a Barbie: “Cada día más te conozco, cada día más te quiero @barvelez sos una hermosa persona en todo sentido. Brillás”. Y Vélez le contestó: “¡Te quiero mucho! Feliz de haberte conocido”.

La gran duda es qué dirá Barbie del romance de su amiga y Fede, de quien se separó en medio de un verdadero escándalo con denuncias de violencia cruzadas de por medio. Incluso hace pocos días le preguntaron a Vélez si saludaría a su ex en caso de cruzárselo en Mar del Plata, ya que ambos hacen temporada allí, y la joven no dudó en responder que no lo haría.