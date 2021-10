Jujuy Jiménez habló de cómo era su noviazgo con el Pelado López: "Llegaba el fin de semana y era quedarse a ver series"

Aunque hoy por hoy Sofía "Jujuy" Jiménez está disfrutando de su pleno noviazgo con el polista Bautista Bello, no olvida ni le da la espalda a su intenso romance con su expareja, el Pelado López.

Dispuesta a hablar de todo, la modelo se sometió al "cuestionario intragable" en su visita a Flor de Equipo (Telefe) y reveló detalles inéditos de cómo era su noviazgo con el conductor puertas para adentro.

"Trabajábamos de lunes a viernes, mucho, y llegaba el fin de semana y era quedarse a ver series. Así durante cinco años, de los 22 a los 27. Pero bueno, cuando estás tan enamorada te dejás llevar por el momento", contó la modelo tras declarar que por salir con alguien "mayor" había perdido "la joda".

Más sobre este tema Jujuy Jiménez fue acosada por un desconocido y fue a hacer la denuncia a la comisaría: "Esta situación me asusta" Martín Salwe quiso sorprender a Jujuy Jiménez con remeras que hizo para celebrar su frustrado amor: "Me quedaron. ¿Querés una?"

Pícara, se despidió diferenciando la dinámica de su noviazgo actual con el que supo vivir con el conductor.

"Ahora me puse al día, igual tampoco es que soy re jodona. Sí me gusta mucho divertirme pero en ese momento era como muy casera. Me gusta pensar las relaciones y los vínculos como momentos de la vida y en ese momento pintó esa; lo celebro y no me arrepiento, ya está", sentenció.