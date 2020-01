Jujuy Jiménez se defendió de las críticas por su cambio ante los medios: "Mi bajo perfil no tiene nada que ver con Juan Martín"

Las últimas declaraciones de Sofía “Jujuy” Jiménez (29) sobre su noviazgo con Juan Martín del Potro (31) generaron polémica: “Elegí ser cuidadosa y recién ahora me siento fuerte para dar una nota. Con el tiempo fui entendiendo con quién estoy. Yo no lo conocía a Juan y no era consciente de la importancia que tiene en el tenis. Es algo que fui entendiendo a su lado. Él es una persona reservada, cuida mucho su intimidad. Es una decisión de él que entiendo y me encanta”, aseguró la modelo en ¡Hola! sobre su cambio de perfil ante los medios.

Los dichos de Jujuy llamaron la atención e incluso Martín Cirio expresó al ver una nota sobre el tema: “Pobre Jujuy, la abrazo”.

Más sobre este tema Picante tweet de Martín Cirio por los dichos de Jujuy sobre su “cambio de perfil” por estar de novia con Del Potro

Entrevistada en Por si las moscas en La Once Diez, Jujuy se defendió de las críticas y explicó con mayor profundidad el por qué de su decisión de no exponerse.

“El 2019 fue un año de introspección, para ver a dónde quería ir. Elegí no ir a los programas de televisión, estuve más guardada. Quise redescubrirme porque mi vida iba para otro lado”, aseguró la modelo.

Entonces, cuando le mencionaron las críticas que asociaban su decisión al noviazgo con el tenista, ella respondió: “Juan no tiene nada que ver, tiene que ver con una cuestión más propia e íntima. El año pasado me lo regalé para mí. Y además disfruté de un noviazgo hermoso. Fue una elección propia. Eso no creo que me haga mejor ni peor persona. Todos los seres humanos necesitamos hacer este parate, para replantearnos un poco todo”.

"Juan no tiene nada que ver, tiene que ver con una cuestión más propia e íntima. El año pasado me lo regalé para mí. Y además disfruté de un noviazgo hermoso. Fue una elección propia" G-plus

Y agregó: “Si no siento que tengo nada para decir… Es una cosa honesta decir ‘no les sirvo’ para la nota. Mi vida real está afuera de los medios, que para mí son un gran lugar de trabajo. En los medios te hablan de noviazgo, después de casamiento, después de embarazo y te separan. Cualquier persona en mi lugar se hubiera aprovechado de la situación y yo hice todo lo contrario”.

Jujuy también recordó cómo se manejó durante su noviazgo con Guillermo “Pelado” López: “Estuve cinco años de novia con alguien de la tele y nunca supieron nada interno de la relación. Supieron cuando nos pusimos de novios y cuando nos separamos. Punto. Elijo que mi carrera no tenga que ver con mi vínculo amoroso. Entiendo que a la gente le gusta saber, pero el límite lo tiene que poner uno. Y el periodista no se puede ofender por eso”.

Por último, resumió su presente con Del Potro: “¡Estoy muy feliz y contenta!”.