Juariu criticó con todo a Daniel Osvaldo y le envió un fuerte mensaje a Gianinna Maradona: "Rajá de ahí"

En medio de la reconciliación de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona, la ex de él, Elena Braccini, hizo un fuerte descargo en su contra y Juariu le apoyó públicamente.

La mamá de Victoria y María Helena, las dos hijas que tiene con el futbolista, contó que Daniel no cumple con sus obligaciones como padre; afectivas ni económicas.

Luego del descargo de Elena, que adelantó que su ex se casará con Gianinna pero que no tendría tiempo para ocuparse de sus hijos, Juariu fulminó a Daniel y le dio un fuerte consejo a la hija del Diez.

"No puedo entender a las mujeres que eligen estar con este tipo que no se hace cargo de sus hijos" G-plus

JUARIU FULMINÓ A DANIEL OSVALDO Y ACONSEJÓ A GIANINNA MARADONA

Enojada, Juariu opinó: "Tremendo descargo de la ex de Daniel. La verdad no puedo entender a las mujeres que eligen estar con este tipo que no se hace cargo de sus hijos".

"¿Cómo pensás que puede ser un buen tipo? Rajá de ahí" G-plus

Y le envió un mensaje a Gianinna: "¿Cómo pensás que puede ser un buen tipo? Rajá de ahí. Además, cómo la Justicia no obliga a este sujeto a cumplir sus obligaciones", expresó Juariu, indignada, a través de sus stories de Instagram.

¿Recibirá respuesta?