Juana Viale a Lanata le hizo un fuerte reclamo: "‘La Calabró’ dice que yo le quiero afanar el programa a mi abuela"

En la emisión del sábado de La noche de Mirtha, Juana Viale recibió a solas a Jorge Lanata. En un momento en el que hablaban de meritocracia la actriz aprovechó para cuestionar a Marina Calabró, quien trabaja en su ciclo radial, por poner en tela de juicio que quería quedarse con el ciclo de Mirtha Legrand.

“Laburar para llegar a un lugar, no quiero que me regalen nada. Bueno, yo estoy acá y no es que me lo regalaron. Estoy haciendo todo por mi abuela, ¿eh?”, aseguró Juana. “Hace mil años que estás trabajando, no tenés que pedir disculpas”, le pidió Lanata. “Yo siento que a veces tengo que aclarar porque siempre están los malintencionados”, siguió la nieta de la Chiqui.

Pero como el conductor de Periodismo para todos siguió insistiendo con que no debía aclarar, la conductora fue más. “Hay gente con la que vos trabajás en tu programa de radio que dice que yo le quiero afanar el programa a mi abuela”, lanzó, filosa. “¿Quién dijo?”, preguntó, intuyendo la respuesta. “La Calabró”, siguió, picantísima mientras el periodista insistía en que Marina no había dicho eso.

Marina Calabró, luego de una entrevista que Juana dio, se mostró crítica. "Es fuerte que su sueño del programa propio dependa del retiro de su abuela", había dicho. “En Verdad/ Consecuencia me preguntaron si yo me quedaría con el programa de abuela y dije que siempre que sea por mi abuela, sí. Si ella no quiere seguir, sí. ¿Pero eso es querer apropiarse de algo?”, se defendió Juana Viale, contundente.