Juana Repetto le respondió a una seguidora que criticó su aspecto físico

Juana Repetto apuntó fuerte contra una seguidora que criticó su aspecto físico, luego de haberle hecho frente a otra que se burló del corte de cabello de su hijo.

La hija de Reina Reech compartió a través de sus stories de Instagram los tremendos comentarios que le mandó una persona mediante mensaje directo, exponiendo su nombre de usuario.

"Esas tet.. parecen de una abuela de 80 años. Qué horrible sos. Esa cara está más arrugadas que mi vagina, qué te pasó", le escribió esta persona.

Acto seguido, Juana le puso los puntos, mostrándose segura de sí misma y remarcando que le encanta su rostro.

FIRME RESPUESTA DE JUANA REPETTO A UNA USUARIA QUE SE BURLÓ DE SU ASPECTO FÍSICO

"Siempre mujeres siendo tan horribles con otras mujeres, no dejo de sorprenderme. Mis tet... llevan amamantando más de cuatro años y medio, horrible debe ser lo que sentís para tirar tanta mier... Y a mi cara le pasaron los años, amiga, no me opero ni me hago botox, qué se va a hacer... Lamento lo de tu vagina arruinada".

"Mi cara, sin filtro, mis cejas, sin depilar, que jamás depilaré porque no tengo constancia para mantenerlas. Algunas imperfecciones, pero... ¿saben qué? Yo me veo bien, a mí me gusta mi cara", cerró Juana, segura de sí misma.

¡Clarito!