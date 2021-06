Juana Repetto contó por qué no muestra los momentos en los que pierde la paciencia con Toribio: "En esa situación uno claramente no está con el teléfono"

En este último tiempo, Juana Repetto mostró diversos aspectos de su segundo embarazo. A punto de dar a luz a su primer hijo con Sebastián Graviotto, también se refirió a la crianza de su primogénito, Toribio, quien está muy ansioso por el nacimiento de su hermanito.

Cuando a través de sus stories de Instagram le preguntaron cómo hace para siempre estar tan tranquila, amorosa y con paciencia con Toro, la actriz respondió con sinceridad revelando que lo que se ve en las redes sociales no tiene que ver siempre con la realidad.

"¡Yo estallo bocha! Tuve un embarazo con muy poca paciencia y fallé mucho con el trato hacia Toro. Uno no lo muestra no por no compartir ese lado (de hecho, lo hago en posteos porque me parece re importante desidealizar la vida y lo que uno transmite) pero en esos momentos uno claramente no está con el teléfono. Elijo ocuparme de la situación y no de estar filmando", cerró junto a una foto abrazando a su hijo.