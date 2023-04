Juan Reverdito reveló cuánto cobran sus excompañeros de Gran Hermano por canjes: "Y yo gano 13 lucas con el taxi"

Juan Reverdito, exparticipante de Gran Hermano 2022, apuntó contra la producción del programa por, según él, nunca haber recibido "un centro" de su parte, en referencia a ofertas laborales en los medios.

Más sobre este tema Apuñalaron a un exparticipante de Gran Hermano tras haber atacado a su pareja: internado con custodia policial

"Ellos toman las decisiones y hacen lo que quieren. Si en tres meses no me tiraste un centro, no me llames ahora para ver si hago un canje de zapatillas", expresó, molesto, en diálogo con el ciclo El Confesionario.

"Si en tres meses no me tiraste un centro, no me llames ahora para ver si hago un canje de zapatillas". G-plus

E indignado, reveló la exorbitante suma de dinero que ganan muchos de los exhermanitos por publicidades, canjes, en las redes sociales.

"Algunos chicos hicieron publicidades por 700, 800 lucas. Yo cero... Con el taxi hago 13 lucas". G-plus

"Algunos chicos hicieron publicidades por 700, 800 lucas. Yo cero... Con el taxi hago 13 lucas, pero de ahí le saco 5 mil de nafta porque mi auto no es a gas, más la comida y rezar que no se rompa nada", sentenció, algo alterado.

ALFA DE GRAN HERMANO 2022 NINGUNEÓ A JUAN REVERDITO

"En respuesta a ese Juan Reverdito, Reverdoti, uno que estuvo en Gran Hermano y que lo saqué con 89 por ciento de los votos de la gente. Te comento, Juan... Yo te dejé un mensaje, sí, porque te comunicaste con un amigo mío, El Mago Sin Dientes, pidiéndole presencias. Le dijiste si te podía gestionar una presencia, unos pesitos...", ninguneó Alfa a Juan.

"Te llamé para decirte 'venite a Pepino, te consigo presencias', nada más que eso. ¿Tanto te dolió, pibe? No vengas a Pepino entonces, seguí buscándote vos las presencias", continuó.

Más sobre este tema Tomás Holder audicionó en vivo para el Bailando 2023 y lo chicanearon: "Con 3 horas de ensayo por día, por ahí..."

"Y eso de que ofendí a tu hijo, ¿en qué momento? Vos no existías para mí en la casa así que te mando un beso grande, Juancito, que estés bien. Que tengas linda vida, yo me voy a navegar ahora", concluyó Alfa de Gran Hermano contra Juan.