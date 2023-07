Juan Reverdito grabó un video burlándose de la separación de Juliana y Maxi de Gran Hermano y generó polémica

Juliana Díaz, exparticipante de Gran Hermano 2022, anunció su separación de Maximiliano Giudici, a quien conoció en el reality, mediante un video. Y Juan Reverdito, su excompañero, reaccionó muy picante en redes sociales.

"Es un montón. Nos partió el corazón y terminó con esto... Desde que nosotros estamos juntos, no somos, la puta madre... No se me cae una lágrima, voy, voy... No estamos siendo individualmente", se lo escucha decir a Juan mirando a cámara, imitando a Juliana y deslizando que su descargo no fue sincero.

"Qué frase rara esa, che... Lo que hay que ver en las redes ja, ja, ja, ja... Dios". G-plus

"Qué frase rara esa, che... Lo que hay que ver en las redes ja, ja, ja, ja... Dios", sentenció el exparticipante, muy polémico, junto al clip que compartió la cuenta de LAM en Twitter, haciendo hincapié en la burla de Juan hacia sus excompañeros.

JULIANA SE SEPARÓ DE MAXI DE GRAN HERMANO

“Este video lo hago porque mucho se están preguntando y es sobre Maxi y yo. La realidad es que hace poquitos días tomamos la decisión de separarnos. Nos costó muchísimo. Estábamos en un momento muy en paz, muy bien, muy felices y no entendíamos el porqué de los rumores”, comenzó diciendo la joven en un video que subió a Instagram.

"Si uno estaba triste, el otro estaba triste. Si uno estaba bien, el otro estaba bien. Y era una dependencia emocional de parte de los dos que no nos estaba dejando ser de manera individual". G-plus

“Nos dimos cuenta, gracias a Dios, a tiempo y de la manera más sana del mundo que no nos estábamos sumando. Si uno estaba triste, el otro estaba triste. Si uno estaba bien, el otro estaba bien. Y era una dependencia emocional de parte de los dos que no nos estaba dejando ser de manera individual", expresó Juli, remarcando que "el amor está intacto" y que aún, pese a estar separados, se aman.