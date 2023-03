José María Listorti hizo una brutal confesión sobre su carrera: "Me sentí muy subestimado durante 30 años"

José María Listorti, reconocido humorista y conductor de TV, contó con emoción que se sumará a Matilda, el musical que protagonizará Laurita Fernández en teatro.

En una charla íntima con Teleshow, José María admite que este desafío lo puso a prueba y le demostró que puede ir por más en su carrera, no solo como humorista y conductor, sino como actor.

"Durante 30 años me he sentido muy subestimado... Estoy transitando un gran cambio en mi carrera, en mi vida". G-plus

"Durante 30 años me he sentido muy subestimado... Estoy transitando un gran cambio en mi carrera, en mi vida", anticipa, muy emocionado y orgulloso de sí mismo por haber dado un gran salto a nivel profesional.

CÓMO FUE EL CASTING DE JOSÉ MARÍA LISTORTI PARA MATILDA

Re contento por haberse sumado al musical, contó que en el casting lo pusieron a prueba, experiencia que le demostró su versatilidad como actor.

"Fue nada más ni nada menos que frente Ariel Del Mastro, el director. Primero canté. No soy Patricia Sosa, pero creí haberme defendido bastante bien. Después me pidieron que interpretara el fragmento de texto. Al terminar me dice: 'Me gustaría que lo hicieras con un poco más de enojo'. Okey, vamos. '¡No, enojate más! ¡Insultala! ¡Decile barbaridades!', me exigió. '¿Pero cómo...? Es una nena de 9 años', interrumpí. '¡Enojadísimo!', remataron. Empecé a insultar como nunca en mi vida. Lo habré hecho, sin exagerar, 14 veces. Terminé desfigurado, todo transpirado. Me fui del casting casi a gatas", recordó.

Luego de contar que el 20 de enero lo llamaron para contarle que había quedado, Listorti reflexionó sobre lo que significó para él haber entrado al musical.

"Jamás había hecho audiciones y me asombró lo que fui capaz de sacar en esa instancia. Mientras yo creía que lo que estaba haciendo en aquel intento no terminaría de gustarles, ellos estaban poniendo a prueba mi versatilidad. Un parámetro personal que ni yo conocía", cerró, orgulloso de sí mismo.