Jorgito Moliniers abandonó una nota de LAM, súper enojado: "No me gusta cómo hablan de mí, me ponen triste"

Jorgito Moliniers sorprendió a todos al abandonar una nota con Los Ángeles de la Mañana. Tras la información que dio Cinthia Fernández acerca de su mala relación con Luciana Salazar, el bailarín se negó a responder preguntas al respecto y se mostró totalmente disgustado con el programa.

“¿Cómo está la relación con Luciana?”, indagaron en la nota al participante de ShowMatch, quien hizo un gesto de despedida inmediatamente y luego de que la notera insistiera manifestó: “No me gusta. Perdón. No me gusta la información, no me gusta cómo hablan de mi persona, me hace sentir triste”.

“¿La información es mentira? ¿Vos con Luciana te llevás bien o mal? ¿Pensaste en renunciar?”, continuó preguntando la periodista a Jorgito mientras se marchaba. “No quiero hablar con ellos. Yo me llevo bien con todos y no pienso en renunciar”, contestó el bailarín y después de que la notera le consultara por qué le dio nota a otros medios y no a LAM, Moliniers cerró: “Dicen cualquier cosa, nada de lo que yo diga sirve para ellos”.