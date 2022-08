Jorge Rial y Mariana Brey hablaron pícaros de los rumores de romance

Jorge Rial y Mariana Brey hablaron en Argenzuela de los rumores de romance después de que el conductor le comentara una sensual foto a la panelista en sus redes sociales.

“Sábado. Estaba mirando Instagram y ella pone una foto haciendo nada. Entonces la veo y me acuerdo de la famosa frase de ella: '¿De qué trabajás?’”, contó el periodista.

“Entonces cuando veo la foto le pongo '¿de qué trabajás?' y riéndome. ¡Qué quilombo se armó!”, continuó y Brey agregó entre risas: “¡Qué quilombo que armamos!”.

"¡Qué quilombo que armamos!", expresaron Rial y Brey

“Yo te contesté rápido... cómo les gusta armar quilombo. Para mí que había escasez de noticias el fin de semana y se agarraron de esto...”, le dijo al final Mariana a Jorge.

EL ENOJO DE JORGE RIAL EN PLENO PROGRAMA DESPUÉS DE QUE SE LO VINCULARA CON MARIANA BREY

Jorge Rial se enojó en pleno programa de C5N después de que lo relacionaran amorosamente con Mariana Brey, quien también es panelista de Argenzuela.

“Me están buscando novia y no necesito, estoy bien solo, no me hinchen las pelot…”, lanzó el conductor sin filtros mirando a cámara.