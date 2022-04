Jorge Rial habló por primera vez de la conducción de Flor de la Ve en Intrusos: "Me alegra que esté al frente, me gusta mucho"

En una profunda nota que dio para Intrusos, Jorge Rial habló por primera vez de cómo ve la conducción de Flor de la Ve tras su salida del clásico programa de espectáculos de América.

“Me alegra que esté Flor de la Ve al frente de Intrusos, me parece bárbaro y me gusta mucho”, comenzó diciendo el presentador, sin escatimar en halagos para su colega.

Por otro lado, se sinceró sobre cómo ve la programación actual: “Estoy desenamorado de la televisión. Ya me había dado cuenta antes (de volver al aire). Ya me había dado cuenta al final de Intrusos de eso”.

“Yo estoy muy bien. De pie, como siempre, que no es poco. Estoy con mis hijas, pero con Romina (Pereiro), por ahora sí estoy separado. Nada es definitivo en esta vida salvo la muerte y como no me pienso morir... Nada es definitivo, todo es relativo”, cerró Rial, sobre su presente.