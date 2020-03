Jorge Rial y la furiosa negativa de Luis Ventura a estar en Intrusos 20 años: "No vamos a obligar a nadie"

Antes de su regreso a Intrusos tras sus vacaciones, Jorge Rial respondió a la furiosa negativa de Luis Ventura de sumarse a los homenajes por los 20 años del ciclo de espectáculos. En el comienzo de la temporada, el conductor lanzó una explosiva propuesta en vivo. “Va a ser un año de festejos. Van a volver aquí todos los que hicieron Intrusos. Vamos a invitar a todos. A Viviana Canosa, a Luis Ventura, Marcela Coronel, etc”, había anunciado Rial, pero Ventura descartó por completo ser parte del programa.

“No puedo volver adonde me echaron. Estoy cansado de que me diga que vamos a tomar un café para aclarar las cosas y después nunca me llama. No puedo tomar en serio algo de una persona que tiene este tipo de insinuaciones. Lo único que me queda claro es que es evidente que fui un gran amor en la vida de Jorge, si no no se entiende que me esté invocando a cada rato”, le dijo Luis a Ciudad.

Así las cosas, Rial hizo referencia a la tajante declaración de su exladero. “Quiero que pasen los que quieran. Repito que no vamos a hacer un programa especial con todos juntos. No es la vuelta de Soda Stereo esto. Sí van a venir en la medida que tengan ganas de venir, los días que quieran venir, en el momento que quieran incorporarse a la mesa y volver a ser lo que fueron. Y que no sólo hagamos su mejor momento en Intrusos, sino que puedan hablar de lo que pasa en la actualidad del espectáculo y verlos ahí. Esa es la idea. No vamos a hacer una banda tributo. Intrusos va a seguir siendo Intrusos”, dijo Jorge a Clarín.

Luego, habló específicamente de Luis. “Yo respeto la palabra de Ventura y me encantaría que esté. Pero si no tiene ganas no vamos a obligar a nadie. Fueron parte de un programa que es histórico en la televisión argentina. No hay muchos programas que tengan veinte años ininterrumpidamente. Todos los que formamos parte de Intrusos somos parte de la historia de la televisión argentina y vamos a festejar eso con los que quieran estar”, completó.