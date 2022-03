Jorge Rial enfrentó por primera vez el rumor de romance con Alejandra Quevedo: "Es mentira; estoy solo"

A pocos días de confirmar su separación de Romina Pereiro en el plano mediático, Jorge Rial afrontó el fuerte rumor de que estaría iniciando una relación amorosa con Alejandra Quevedo en Socios del Espectáculo (lunes a viernes a las 11 hs por eltrece), el nuevo programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Karina Iavícoli abordó a Rial cuando dejaba la radio. Serio, el conductor no detuvo el paso y no quiso hablar de su divorcio con la nutricionista. Sin embargo, no pudo eludir la pregunta al hueso del rumor de romance con su colega Quevedo.

"¿Es mentira que estás saliendo con Alejandra Quevedo?", le preguntó Iavícoli. Y Rial, serio, contestó: "Es mentira. Estoy solo. No salgo con nadie". G-plus

EL TENSO MANO A MANO DE KARINA IAVÍCOLI CON RIAL

Iavícoli: -¿Es mentira que estás saliendo con Alejandra Quevedo?

Rial: - Es mentira. Estoy solo. No salgo con nadie. Estoy elaborando el duelo.

Iavícoli: -¿No voy a ver fotos más adelante con ella?

Rial: -Si las ves, vení.

Iavícoli: -¿Hay alguna posibilidad de retornar con Romina?

Rial: -Sí, claro. Siempre hay posibilidades. Hablamos todos los días, y varias veces.