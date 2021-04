Jorge Rial difundió un audio que le envió Cabak en pleno conflicto: "Te subí al ring en una situación que no tenías que estar, mala mía"

Uno de los programas que trató la escandalosa separación de Horacio Cabak con Verónica Soldato, en medio de versiones de infidelidad, fue TV Nostra donde Jorge Rial lanzó fuertes críticas contra el panelista de Polémica en el bar.

Y en medio de la polémica, Cabak decidió mandarle un mensaje de voz al presentador y Rial lo difundió al aire: “Ayer hice un comentario con respecto a vos. Estoy en una situación que nunca había vivido y estaba dolido con una situación que me llegó respecto a un comentario tuyo que entendí que se refería a mi persona”, comenzó diciendo.

“Por eso hice el comentario que hice al aire. Te subí al ring en una situación que no tenías que estar, mala mía realmente. Ayer escuché lo que dijiste y tenías razón en algunos comentarios que hiciste. Te subí al ring en una que no era tu pelea. Te mando un abrazo”, agregó.

Fue entonces que Jorge analizó sus palabras: “Me alegra que lo haya entendido de la manera que intenté expresarlo. No es nada personal, me subiste a una pelea que no era mía. Ahora, cuando me subiste al ring yo tengo que pelear, no voy a dejar que me caguen a trompadas”.

Y cerró, tajante: “Me alegra que coincidas en algunas cosas, y calculo que coincidís en lo que estás sintiendo ahora. Te endulzan el oído, te mandan al frente porque sos famoso, seguramente ideológicamente en muchas cosas coincidas, pero te dan manija y te creés que sos un superhéroe. Ahora se comió un tsunami de frente y todos los que le doraban la píldora, no están”.