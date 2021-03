Jorge Rial 'bancó' la candidatura política de Cinthia Fernández: "Hay muchas que hablan y no se atreven"

Ni bien Cinthia Fernández confirmó que será candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires generó diferentes reacciones. En medio de la polémica, Jorge Rial la apoyó y destacó la valentía que requiere pasar de hablar a tomar acción.

"Yo no tengo problema, a mí no me molesta. Al contrario, yo soy promilitancia... Para mí, la política es fundamental; yo defiendo el sistema político y la militancia. Yo creo mucho en eso... Que Amalia Granata se sume a la política me parece muy bien. Más allá de que yo estoy en sus antípodas de pensamiento. Hay muchas que hablan y no se atreven”, reflexionó en diálogo con Martín Fernández Paz para Infobae.

Entonces, se refirió directamente a la candidatura de Cinthia. "Hasta Cinthia Fernández que parece menos preparada. Y te digo que hay políticos que están menos preparados que ella”, resaltó, sin vueltas.

Al escuchar la defensa de Jorge, la "angelita" remarcó que es cierto que no está preparada y se mostró agradecida por su buena onda. "Coincido, es verdad", sentenció en LAM (eltrece) remarcando que su candidatura sigue en pie.