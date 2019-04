Los últimos tiempos han servido para que muchísimas figuras se animen a contar sus fuertes y violentos episodios de acoso o abuso que atravesaron en sus carreras. Actrices destacadas se refirieron a los malos momentos que tuvieron con colegas, productores o directores y en Almorzando con Mirtha Legrand fue Joaquín Furriel (44) quien confesó que él mismo padeció ese tipo de conductas inapropiadas.

“Me pasó en el conservatorio con un productor y director, que sé que está muerto, que era muy importante en Canal Nueve en ese momento. Iba a hacer un telefilme en el conservatorio, me pidió ensayar un sábado”, empezó relatando Joaquín.

"Me empezó a decir ‘me gustaría invitarte a un viaje el fin de semana para no se qué’. Fue una situación muy violenta y muy incómoda". G-plus

“Fui, cerró la puerta y me empezó a decir ‘ahí donde estás sentado vos estuvieron sentados tal, tal y tal’. Todos nombres que a mí me parecían atractivos. Yo tenía 19 años, pelo largo hasta la cintura, recién venido del sur. No tenía ni idea y no tenía contacto con ese tipo de personajes, no lo conocía”, aseguró. “Me empezó a decir ‘me gustaría invitarte a un viaje el fin de semana para no se qué’. Fue una situación muy violenta y muy incómoda”, rememoró.

“Al tipo le dije ‘yo me voy’ y me respondió ‘si te vas de acá, no vas a trabajar nunca más’. ‘¿Vos cuántos años tenés? Bueno, voy a esperar. Cuando vos te muertas, con mi primer laburo, te voy a comprar unas florcitas y te las voy a llevar a la tumba, hijo de pu… ¡Abrí la puerta o te cag… a trompadas!”, recordó Furriel la desagradable experiencia. “En ese momento yo no maneja ese tipo de sutilezas. ¡Era un pibe!”, finalizó Joaquín Furriel.

