A fines de enero, la llamativa reflexión de Julia Mengolini sobre las fotos sexies que Jimena Barón sube a las redes sociales generó un picante debate, dado que la periodista la unió con su visión del feminismo y el empoderamiento femenino.

"Si la lucha de la mujer hoy es que nos dejen en paz con la censura, me molesta mucho el formato de la baja de línea de cómo ser para ser una mujer genuinamente empoderada". G-plus

"Todo bien con tener un lomazo y postear 3 fotos de tu culo por día, cada una sobrelleva el patriarcado como puede. Ahora bien: no me vengan con que eso es empoderamiento. Yo lo veo más parecido a una suerte de esclavitud. Capaz me equivoco", escribió Megolini en su primer tweet, obteniendo una pronta respuesta de la actriz y cantante, quien cuestionó su punto de vista. "¡A vivir la vida propia y dejar al de al lado en paz si es que anda feliz sin molestar a nadie! Libertad es eso. ¡Sean, como quieran, como siempre lo hayan soñado, como les de felicidad, no necesitamos el visto bueno de NADIE y la vida pasa en un pedo! Disfrútense mucho. Eso", escribió Jimena, en uno de sus numerosos tweets.

El tiempo pasó, Barón lanzó recientemente, y con gran éxito, el videoclip de La Cobra, canción que habla metafóricamente de la lucha de la mujer, y remarcó su ideología feminista, al ser consultada por Catalina Dlugi por el encontronazo con la periodista.

"El concepto de manual para ver si sos empoderada o no es todo lo contrario al feminismo y a lo que está necesitando la mujer hoy". G-plus

"Julia Mengolini criticaba que te mostraras tanto, con tu cuerpo perfecto, como si dependiera de eso tu poderío. ¿En qué quedó esa polémica? Finalmente, ¿se sentaron a tomar un café, o no", le consultó la conductora de Agarrate Catalina a Jimena, quien fue elocuente en su respuesta: "Yo no la conozco a ella. Primero, yo no considero tener un cuerpo perfecto. Tengo un cuerpo que trabajo bastante porque entreno, lo quiero y lo disfruto muchísimo. Y lo disfruté muchísimo antes también, cuando pesaba varios kilos más, no tenía abdominales, ni la cola dura, o lo que sea. A mí me molesta mucho, si justamente la lucha de la mujer hoy es que nos dejen en paz con la censura, que nos digan cómo tenemos que ser y obrar. Me molesta mucho el formato de la baja de línea de cómo ser para ser una mujer genuinamente empoderada", comenzó desarrollando Barón.

Luego, destacó: "El concepto de manual para ver si sos empoderada o no es todo lo contrario al feminismo y a lo que está necesitando la mujer hoy. Cada una se tiene que empoderar con lo que sea que la empodere y nadie puede juzgar si eso está bien o mal".