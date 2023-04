Jimena Barón pidió protección tras haber vivido un hecho paranormal: "¿Tienen información que pueda servirme?"

Jimena Barón vivió una experiencia paranormal. Sintió que alguien le golpeaba la espalda y cuando se levantó no había nadie. Acto seguido, compartió las fotos de la cámara de seguridad que muestra dos manos fantasmagóricas de un niño; según ella, un espíritu.

Luego de haber vivido este hecho paranormal en la casa de su amiga, la cantante contó que se quedó realmente muy asustada. "Dormí mal, tuve pesadillas porque estaba muy sugestionada y asustada... No sé qué mas contarles, se los mostré ayer. Limpié la casa, pedí protección y estar tranquila", contó Jime.

Además, les pidió consejo a sus fans. "Si alguien tiene información que pueda servirme, los leo", sumó, dispuesta a escuchar otras experiencias, junto a amorosos emojis.

Acto seguido, compartió una foto de su gato, Torino, y contó que desde que vivió esa experiencia aterradora el animal no la deja sola. "Estuvo un rato largo al revés de como se pone siempre y despierto, mirando para mi lado... Recién cuando me dormí lo sentí darse vuelta y dormirse también", cerró Jime, aún preocupada por lo que le pasó.

QUÉ DECÍA LA CARTA QUE JIMENA BARÓN LE ESCRIBIÓ A DIOS PIDIÉNDOLE UN NOVIO

Antes de cerrar, Jime compartió un fragmento de la carta dirigida a Dios.

"Yo quiero, derribando el mito de que me reinventé, de que ser empoderada es no necesitar a nadie, un hombre que me quiera, que me quiera toda".

"Que le gusten las cantinas y las porciones abundantes servidas en fuente de chapa, que no me proponga compartir comida", había destacado Jime, características de su pareja, Matías, de quien está muy enamorada.