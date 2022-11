Jimena Barón mostró el look más canchero de su hijo Momo Osvaldo: musculosa cortada, cadenas y aritos

Luego de que Momo Osvaldo se divirtiera como nunca en el Primevera Sound con Jimena Barón, su mamá compartió orgullosa una foto de él luciendo un look súper canchero.

Momo se puso una musculosa gris, con un tono que parece lavado, muy canchero. Además, sumó una cadena plateada que dialoga con el arito, una argollita que lleva en la oreja izquierda. Y añadió un buzo gris, pero más clarito, atado en la cintura.

Orgullosa de su nene con Daniel Osvaldo por lucir las prendas que lo hacen sentir cómodo, Jimena se mostró orgullosa de él e impactada por lo grande que lo ve. "Wow hijo, wow", escribió la cantante, junto a cariñosos emojis.

LA REFLEXIÓN DE JIMENA BARÓN SOBRE SUS CANCIONES PERSONALES

"Antes había una parte rara mía que decía ‘Yo soy La Cobra, no me entra ni una bala. Y saco esto y soy fuerte. No estoy resentida, no estoy dolida’. Pero se nota que sí", asumió Jimena.

"Hay un proceso de estar enojado cuando te lastiman mucho. Después vemos una canción, pero fue re fuerte lo que me pasó. Hay un proceso de mucho enojo con La tonta, con estar con la comida y con el culeado que no viene. Con La Cobra y con La Araña, que decís ‘¿qué onda?’", aseguró.

"Las noticias frivolizan todo, pero si vas al punto es 'la pasé como el ojet… No estuvo nada bueno'", concluyó Jimena, a pocos días de estrenar La Araña, canción nacida del dolor que le provocó que su entonces amiga Gianinna Maradona se ponga de novia con Daniel Osvaldo.