Jésica Cirio reveló su secreto para despertarse a la mañana: "Me tomo mi batido de matcha con apio"

En La Peña de Morfi las delicias dulces y saladas abundan. Cuando en el ciclo sus conductores Gerardo Rozín y Jésica Cirio charlaban sobre sus gustos y la imposibilidad de hacer dieta, el conductor le pidió a su compañera que le cuente cómo hacía para arrancar a la mañana como cultora de la "vida fit".

“Yo me levanto y… ¿cuento todo?”, señaló, risueña prestando su respuesta a la imaginación, para terminar detallando la particular bebida que se prepara antes del desayuno. “Me tomo mi batido de matcha con apio. Tomo un vaso grande de apio con una cucharada de matcha en polvo, que es un té ve concentrado japonés y un poquito de edulcorante”, señaló, sin embargo el periodista se despachó con humor. “¿Vos creés que cuando dijiste ‘¿cuento todo lo que hago a la mañana?’ la gente se imaginó un batido de matcha y apio?”, lanzó, divertido.

En tren de revelaciones, la modelo siguió. “Ese no es mi desayuno, es la parte líquida. Después me hago un café con leche de almendras y un poquito de edulcorante y me como un panqueque con claras de huevo, chocolate y un poco de todo”, señaló Jésica Cirio, además de contar que suele dormir ocho horas o más.