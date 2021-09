Jésica Cirio estrenó nuevo look en La peña de Morfi, pero no quedó conforme: "Es polémico el flequillo"

El comienzo de La peña de Morfi fue con bromas sobre el nuevo look de Jésica Cirio. Esta vez la modelo apostó por hacerse un flequillo y sus compañeros de ciclo, con Gerardo Rozín a la cabeza, le hicieron chistes porque ella no quedó muy contenta con el cambio.

“Voy a contar la verdad sobre ‘el fleco’. Me lo corté el día que le hice la entrevista a J Balvin. No tuve el mejor día”, aseguró, risueña mientras le ponían música de los Rolling Stones, ¿por su flequillo “rollinga”?

“El peluquero me dijo ‘clavamos flequillo’, me lo cortó y me quedó así”, contó, tentada de risa. “¡Te juro que no me gustó! No tuve tiempo de reacción y no pude hacer que crezca. Lo acomodamos ayer, se ordenó ahí nomás. Antes era una cosa polémica”, aseveró, risueña.

Sin embargo, aunque ella no se mostró muy convencida, los mensajes del público del programa aprobaron el flamante look de la coconductora. “¿Te puedo pedir algo? Tampoco hagas una sorprendida”, ironizó Rozín, por la alegría de Jésica ante los elogios que recibía. ¡Apostó por un cambio!