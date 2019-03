A principio de año, Natacha Jaitt irrumpió en las redes sociales y en los medios de comunicación para denunciar que había sido violada por dos hombres y llevó su acusación contra Pablo Yotich y Maxi Giusto a la Justicia.

Sin embargo, en ese entonces y antes de su trágica muerte, la mediática manifestó que el Colectivo Actrices Argentinas no la contuvo como sí hizo con otras damnificadas, como Thelma Fardín. Y apuntó directo contra Dolores Fonzi, Jazmín Stuart y Griselda Siciliani, entre otras actrices que integran el movimiento.

"Ulises, a mí me daba miedo recibir mensajes tuyos, un domingo, a las 6 AM, y sin embargo nunca dejé de escuchar a Natacha. Jamás mentiría. Hicimos lo que pudimos". G-plus

Tras la muerte de su hermana, Ulises no dejó pasar dicha situación y arremetió contra dichas figuras. En las últimas horas fue lapidario con Stuart, quien lejos de amedrentarse y dejarlo pasar decidió responderle con contundencia.

"Lo que miente @jazstuart me da miedo. La dejaron sola a mi hermana, no jueguen más con ella porque no está para defenderse. Nunca le dieron un abrazo en persona y no estuvieron cuando les pidió estar en Tribunales. Fueron selectivas. Hipócritas", escribió Jaitt en Twitter, dado paso a la tajante respuesta de Jazmín.

"Ulises, a mí me daba miedo recibir mensajes tuyos, un domingo a las 6 AM, y sin embargo nunca dejé de escuchar a Natacha. JAMÁS mentiría. Hicimos lo que pudimos. No podríamos haber evitado su muerte, lamentablemente. Abrazo de corazón. @ulisesjaitt. Que la Justicia haga justicia", expresó, categórica y sin rodeos.

Indignado con el tweet de la actriz, el hermano de Natacha contraatacó: "Te llegó a esa hora porque no tenía señal y te puse solo mi nombre por si te ofrecías, en esos días, a querer abrazar a mi hermana. Y no pongas excusas que no te contestó. A otras víctimas las acompañaron, a mi hermana NO. En Tribunales la dejaste sola, hipócrita. Que Dios te bendiga".

