Irónica respuesta de Yanina Latorre a Nicole, enfrentadas en el debate del aborto: "No te insulté, te dije..."

El 28 de mayo, la reformulación del proyecto que busca legalizar el aborto en la Argentina volvió al Congreso de la Nación y reavivó el debate en los medios de comunicación. Al punto que famosos, a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, se cruzaron en TV.

En las filas del pañuelo celeste, Nicole Neumann volvió a alzar su voz, oponiéndose al aborto en nota con Los Ángeles de la Mañana. Mientras hablaba, Yanina Latorre lanzó al aire por lo bajo un exabrupto que la modelo no escuchó en el momento: "¡Ay, qué pelot… que es!".

"Nicole, yo no te insulté. Te dije pelotu... Y no me quedé sin argumentos, al contrario, me parece un argumento muy pelotu... comparar perros con niños. Besos y no quise ofenderte". G-plus

Al día siguiente, Neumann le respondió fuerte en Nosotros a la Mañana, dado que la panelista de LAM también acotó que se hacía la puritana: "Cuando la gente se queda sin argumentos insulta... De eso me enteré después de la nota, porque yo no tenía la cucaracha... Y voy a empezar diciendo algo: no soy ninguna puritana, disfruto del sexo libremente, me encanta el sexo, no tengo problema con el sexo y no tengo ningún límite en el sexo. Ahora si no estoy buscando un hijo, tomo los recaudos necesarios para no quedar embarazada”.

Más sobre este tema El exabrupto de Yanina Latorre contra Nicole Neumann por su postura contra la legalización del aborto: pensó que su micrófono estaba apagado

Lejos de dejar pasar su descargo, Latorre le contestó con extrema ironía en Twitter: "Che @nikitaneumann yo no te insulté. Te dije pelotu... Y no me quedé sin argumentos, al contrario, me parece un argumento muy pelotu... comparar perros con niños. Besos y no quise ofenderte", escribió Yanina, ¿diciéndole nuevamente ‘pelotu...’?

Che @nikitaneumann yo no te insulte. Te dije pelotuda. Y NO ME QUEDE SIN ARGUMENTOS! AL CONTRARIO! ME PARECE UN ARGUMENTO MUY PELOTUDO COMPARAR PERROS CON NIÑOS.Besos y no quise ofenderte! https://t.co/7WqHeHbYMD — Yanina Latorre (@yanilatorre) 29 de mayo de 2019

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!