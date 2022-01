Intrusos lanzó una bomba sobre Stefi Roitman y Ricky Montaner: "Todavía no están legalmente casados"

El primer fin de semana de 2022 Stefi Roitman (27) y Ricky Montaner (31) tuvieron una fiesta de boda soñada con familiares y amigos, aunque en realidad no se casaron ante la ley.

Lo que surgió como una duda por parte de Adrián Pallares luego fue confirmado por Maite Peñoñori en Intrusos: "No están casados al día de hoy en ningún país".

Así fue que la periodista explicó que Stefi y Ricky hicieron una ceremonia mixta entre el ritual judío y el evangélico, y enfatizó: "No hubo libreta, no se presentaron ante ningún registro civil, no pidieron a ningún registro civil que haga la unión civil de ellos".

De todas formas, Peñoñori aclaró: "Sí hicieron la solicitud (de matrimonio) en Estados Unidos, el 27 de diciembre, pero todavía no están legalmente casados".

LA PÍCARA REACCIÓN DE ADRIÁN PALLARES ANTE EL NO CASAMIENTO DE STEFI ROITMAN Y RICKY MONTANER

Una vez que Maite Peñoñori confirmó que Stefi Roitman y Ricky Montaner comenzaron los trámites para casarse en Miami, Adrián Pallares le dio rienda suelta a su ironía.

"Más allá de este gesto de buena voluntad, ¡no están casados!", disparó el conductor.

"Hemos sido engañados. Están unidos por el amor que se tienen, bendecidos en todos los credos. Pero mañana el chico compra un departamento y es de él. Mañana la chica compra un auto y es de ella. Ante cualquier trámite legal son solteros", concluyó Adrián Pallares sobre Stefi Roitman y Ricky Montaner.