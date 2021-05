El íntimo motivo por el que Horacio Cabak no volverá esta semana a Polémica en el bar: "Quiere proteger a su familia"

Después de algunos meses de participar como panelista de Polémica en el bar, en enero Horacio Cabak fue designado por la producción y Mariano Iúdica para conducir el clásico durante sus vacaciones. Por eso, Cabak siempre se sintió tan cómodo y agradecido con sus compañeros.

Sin embargo, el estallido de escándalo por las supuestas infidelidades a su pareja modificó esa realidad, ya que el tema se tocó durante toda la semana pasada, razón por la cual Cabak prefirió dejar de participar con el objetivo de no alimentar más la polémica. En este contexto, Evelyn von Brocke se comunicó con Horacio para averiguar sobre su futuro laboral inmediato.

“Me dijo que no iba a ir a Polémica ni hoy (lunes), ni mañana (martes), ni pasado (mércoles). Ni probablemente en toda la semana”, anticipó la periodista en Intrusos. Luego, continuó: “Se va a tomar un tiempo hasta que esto se calme, se va a dedicar a su familia, a revincularse, y a pensar. Sobre todo, a pensar”, continuó.

“Así que por ahora Horacio Cabak no vuelve a Polémica en el Bar. Por lo menos hasta que termine la ‘ciencia ficción de su vida’. Eso es lo que él siente eso en este momento. Que le gustaría ir a un programa de televisión a hablar de un montón de cuestiones de lo cotidiano, la vida y el país. Pero se siente involucrado para tener que hablar de su vida, su corazón, de su familia. Él quiere proteger a su familia, por eso va. No va a ir a Polémica en el Bar porque quiere proteger a su familia y no quiere hablar más de ellas”, concluyó Evelyn von Brocke sobre Horacio Cabak.