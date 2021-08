El insólito gesto de Lali Espósito ante dos participantes que la rompieron en La Voz Argentina: "Solo les pude tirar un zapato"

Este lunes, se llevaron a cabo las últimas batallas de La Voz Argentina y una de las parejas que se batieron en el escenario despertaron el furor de los jurados. El bonaerense Octavio Ramírez y el misionero Nicolás Olmedo, ambos del Team Mau y Ricky, llegaron al certamen para cantar a dúo Somebody to love, el gran clásico de Queen, y lograron que Lali Espósito perdiera el control ante tamaña demostración de talento.

Sobre el final de su actuación, la jurado se quitó un zapato y se los lanzó, aunque más tarde explicó por qué tuvo ese gesto. “A ver si matas a alguien”, le gritó Mau Montaner a Lali, al ver lo cerca del escenario que cayó el calzado, con un pronunciado taco.

“¡Lo calculé! ¡Lo calculé! Quería tirarles algo y esto no me lo podía arrancar”, dijo Lali Esposito, señalando su ropa interior. “No quiero ser Mau y Ricky en este momento. Chicos, estuvieron increíbles. Han brillado durante toda la presentación. Me han emocionado de lo bien que la hicieron”, cerró la jurado, que se "robó" a Olmedo cuando los hermanos se quedaron con Rodríguez.