La foto oficial de ShowMatch y su Súper Bailando 2019 hizo que las figuras que participarán este año en el programa de Marcelo Tinelli se pongan sus mejores atuendos. Como ya es usual en este tipo de eventos, especialistas en moda como Mariano Caprarola o Matilda Blanco dieron sus veredictos sobre los mejores y peores vestidos. Sin embargo, Laura Fidalgo (44), quien estará en el renovado BAR junto a Aníbal Pachano y Flavio Mendoza, dejó en claro que ella es peor enemiga.

La virtuosa bailarina visitó Los Ángeles de la mañana y al ver su foto, vestida por Laurencio Adot, se mostró súper autocrítica con ella misma. “¡Ay! Parezco un simio… ¡Mirá el pelo!”, lanzó, provocando risas mientras le decían las angelitas que tanto ellas como Mariano le habían dado el visto bueno a su look. Pero Laura siguió firme y se mostró poco convecida, sobre todo por su cabellera: “Eso me pasa por hacer las cosas a último momento. Fui a la peluquería a las tres de la tarde en lugar de pedir que vinieran a mi casa y me maquillé yo… ¡quiero que desaparezca la foto!”, arrojó, mitad en chiste, mitad en serio.

¡No se gustó! Laura Fidalgo mandó a sentencia su look para la foto oficial del Súper Bailando.

Foto: Movilpress

