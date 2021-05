La insólita acusación de Flor Peña a Marcelo Polino en plena nota: "¡Te robaste la maceta!"

Tras un viaje relámpago a Miami para vacunarse contra el coronavirus, Marcelo Polino hace su cuarentena en Buenos Aires y sale al aire desde su casa para Flor de equipo. Todo era charla amena hasta que Flor Peña, con mucho humor, “acusó” al periodista de robarse una maceta de la escenografía de su estudio.

“Lo que estoy distinguiendo Polino es la maceta que te has llevado del decorado. ¡Te la choreaste!”, lanzó, entre carcajadas. “No me la chorée, me la regaló la producción lo que pasa es que las que están ahí son artificiales y estas son de verdad”, se excusó, con humor mientras mostraban una enorme planta en una elegante maceta de madera.

“¡Le ambientaron la casa como si fuera el estudio!”, le dijo la conductora al embajador de MasterChef Celebrity, mientras el resto de las panelistas bromeaban con las cosas que se iban a llevar de souvenir del decorado. “Yo no podía estar lejos de la embajada y me traje la maceta”, concluyó Marcelo Polino, risueño.