La indignación de Georgina Barbarossa con Aníbal Lotocki: "¿Qué esperan para sacarle el título a este hombre?"

En medio de la indignación que causaron las declaraciones de Aníbal Lotocki en Telenoche, Georgina Barbarossa fue una de las famosas que alzó su voz y volcó su bronca por la persona que operó a Silvina Luna, que lucha por su vida en el Hospital Italiano.

“No se puede creer lo que dijo porque no le entran balas a Lotocki. La poca empatía, por favor. Te juro que me daban ganas de romper el televisor, por ese nivel de impunidad”, comenzó diciendo la conductora de A la Barbarossa en LAM.

“Así que, yo creo que tenemos que seguir haciendo una cadena de oración por esta chica tan divina y que quiero tanto. Todos la queremos”, agregó, dejando en claro lo que genera la modelo en el público y sus seres queridos.

Y cerró, sin filtro: “Realmente, me da vergüenza. ¿Qué espera el ministerio de salud para quitarle el título a este hombre? Me parece vergonzoso, es un tipo que no se hace cargo de nada. Creo que, si lo hubiese entrevistado yo, habría sido agresiva porque me indigna mucho. No sé si para esos casos estoy capacitada”.

FUERTÍSIMO CRUCE DE PAMELA SOSA CON LOTOCKI TRAS ACUSARLA DE DENUNCIARLO FALSAMENTE

Después de asegurar que la denuncia que le hizo Pamela Sosa a Aníbal Lotocki en la Justicia (por la sustancia que le puso en el cuerpo al someterse a una operación estética con quien fue en ese entonces su pareja) fue una “jugadita” mediática para entrar al Bailando, la exvedette salió al aire en Telenoche y cruzó a su ex.

Tras manifestar sus ganas de preguntarle a su ex por qué tiene silicona líquida en las piernas, Aníbal tomó la palabra: “En el juicio no sé demostró que haya tenido silicona”, atinó a decir en Telenoche, antes de que Pamela lo interrumpiera.

“En el juicio mostramos las pruebas y, de hecho, nosotras (por ella y otras pacientes de Aníbal) ganamos el juicio. Estás condenado por 4 años y si estas condenado significa que hiciste las cosas mal. ¿Por qué no te hacés cargo de que hiciste las cosas mal?”, arremetió Sosa. Y continuó: “Yo estuve 8 años al lado tuyo y sé muchas cosas”.

"Aníbal, estás condenado por 4 años y si estas condenado significa que hiciste las cosas mal. ¿Por qué no te hacés cargo de que hiciste las cosas mal?". G-plus

Por último, al ver la intención de Aníbal de retirarse del estudio, la entrevistada cerró, sin filtro: “En el 2016 me entero que tengo silicona líquida de parte de mi expareja, de una persona que supuestamente me quería y me cuidaba. Y que a raíz de esto me generó una diabetes”.