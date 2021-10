La indignación de Cinthia Fernández por las disposiciones del comedor de la escuela de sus hijas: "¿Cuál es el problema que no les calientan la comida?"

Cinthia Fernández hizo un descargo en contra del comedor del colegio de sus hijas porque no les quieren calentar la comida que llevan en tupper. A través de su cuenta oficial de Instagram, la panelista se manifestó ante esta disposición sanitaria que impusieron en la institución educativa a la que asisten Bella, Charis y Francesca.

“Hay un tema que me tiene de muy mal humor también. ¿Cuál es el problema de los colegios que no calientan la comida? ¿Con qué argumento sostenés que el Covid se transmite en un tupper? No hay, es una cuestión toda gremial, comodidad, no sé qué es”, comenzó furiosa.

"Estas viven a galletitas, me da una lástima ¿Cuál es el justificativo de no calentar un tupper?". G-plus

Luego, la mediática continuó: “Ellos te hicieron fiesta en Olivos, ya hay boliches, ya hay de todo, marchas y no te pueden meter un tupper a calentar. Los pibes pasan horas sin comer, no sabes qué carajo cocinarles, meter un tupper chicos, se ponen guantes. A parte ya está comprobado que no se transmite por superficies”.

Cinthia aseguró que por esta dificultad sus niñas están mal alimentadas ya que se pasan comiendo galletitas. “A parte con qué criterio abrís el bar del colegio, si manejás plata, comida, le entregás pero no podes calentar el tupper. No se sostiene, no hay argumento, me enferman esas cosas. Están horas y horas sin comer”, expresó.

Para finalizar, Fernández contó lo mal que la tiene esta situación con sus niñas: “Estas viven a galletitas, me da una lástima ¿Cuál es el justificativo de no calentar un tupper? ¿Tanto les cuesta? Estoy re caliente pero dale, tengo razón”.