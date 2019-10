La increíble declaración de amor de Darío Barassi a su pareja: "Te amo desde que tenía cuello; juntos siempre"

El presente les sonríe a Darío Barassi y su pareja, Lucía Gómez Centurión. Por estos días, disfrutan de la crianza de su primogénita: Emilia. La bebita coronó el amor que el actor y la flamante mamá se tienen... ¡desde la adolescencia!

Muy enamorado, el actor compartió una postal retro, en blanco y negro, junto a Lucía. La imagen los muestra hace muchos años atrás, cuando soñaban con brillar en Buenos Aires (ambos son de San Juan).

"La conozco desde que tengo 15. Pero la magia empezó a los 18, cuando los dos nos vinimos a vivir a Buenos Aires. Primero, fuimos amigos durante mucho tiempo. Después, novios. Después, cortamos pero volvimos y nos fuimos a vivir juntos. Viajamos mucho, nos casamos y trajimos al mundo a la enana mas linda del mundo", comenzó escribiendo Darío en Instagram.

"Estoy muy orgulloso de la pareja y familia que tengo. Y cuando no me entra en este generoso cuerpo, necesito gritarlo". G-plus

Y con ternura, agregó: "Durante todo ese tiempo: amor; risas; apoyo; crecimiento; construcción; apuesta; delivery y más amor".

Siempre pícaro, para evitar cualquier tipo de especulación, el actor aclaró: "Todo el mundo me dice que cuando subo este tipo de posteos es porque me mandé una cagada... Cero, bebés. Es que estoy muy orgulloso de la pareja y familia que tengo. Y cuando no me entra en este generoso cuerpo, necesito gritarlo".

Antes de cerrar, Darío le habló directamente a Lucía y le prometió amor eterno. "@luligomezcenturion, te amo desde que tenía cuello... Juntos siempre, amor de mi vida".

¡Estaban destinados!